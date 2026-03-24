女優・安達祐実（４４）が２３日、息子（９）とのオフの様子をＳＮＳで公開した。「いつかの休日イカ焼きを食す」と輪切りのイカ焼きを食べている写真をアップ。前髪をぱっつんと切り、可愛らしさがさらにアップした安達は、４４歳にはとても見えない愛くるしさ。「ショートカットも素敵祐実さんどんどん魅力的になってくなぁ〜」「前髪ありすっごくお似合いです」「どこからみてもかわいい」「えープライベートでこの可