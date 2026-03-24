Image: ELECOM 『攻殻機動隊』や『アップルシード』などで知られる漫画家 士郎正宗と、PCサプライメーカーのELECOM（エレコム）のコラボプロジェクトによるマウスが登場しました。このコラボプロジェクトの特徴は、いわゆるキャラクターなどのイラストによるコラボグッズではなく、マウスそのものの構造やデザインに士郎正宗が大きくコミットしているという点です。23年の時を経た復刻版マ