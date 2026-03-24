国士舘大学のFW本間凜が2027年シーズンから川崎に加入内定

J1の川崎フロンターレは3月24日、国士舘大学に所属するFW本間凜の2027年シーズン加入が内定したと発表した。

大学球界屈指のストライカーの獲得発表に、ファンからは「急にきた！」「嬉しいし激アツ」と大きな反響を呼んでいる。

千葉県出身の本間は、JSC CHIBAのジュニア、ジュニアユースを経て、関東第一高校では得点源として活躍。現在は国士舘大学の3年生で、2027年に卒業予定となっている。182センチ、74キロの恵まれた体格を持ち、高い走力と得点力が武器のストライカーだ。

本間はクラブを通じて「これまで関わってくださったすべての方々に心から感謝しています。常に謙虚な気持ちを忘れず、自分の特徴でもある走力と得点力を武器に、泥臭く戦いながら、川崎フロンターレの勝利のために全力を尽くします」と決意のコメントを発表した。

昨今の大学サッカー界で得点を量産する大器の加入内定に、SNS上では「これはマジでデカい」「今のフロンターレに大学No1ストライカーって言われてる選手が来たのすごい」「きたー！」「去年から得点を量産しまくってるストライカー！」「今年の大学内でもトップレベルの選手！」「これは楽しみ」「肥田野くんみたいにいきなりキーマンになるかもね」「りょーたにお顔そっくりすぎん？」「大学No.1ストライカー」「これはでかい！」「びっくり！」「ガチで来た」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）