ABEMAの開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が放送される。 （関連：【画像あり】『今日好き』メンバーとコラボするアーティストたち） 『30時間限界突破フェス』は、4月11日午後3時から12日夜10時にわたり生放送される30時間の特別番組。ABEMAの人気オリジナル番組の特別版に加え、3チャンネル同時進行でさまざまな企画を届