子どもが中学受験や高校受験、大学受験の結果、第一志望の学校に合格できず、春休みに入ってからもなかなか立ち直れないケースがあります。これは、本人だけでなく親にとってもつらいことではないでしょうか。そこで、今回は受験に失敗して落ち込んでいる子どもに言うべきではない禁句を紹介。また、安易な励ましがはらむリスクや、落胆する子どもの心理などについて、探究型学習に特化した民間学童保育「ユレカアフタースクール