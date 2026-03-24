デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏（８１）が２３日、カープ投手陣の白星を予想する「安仁屋算」を公表した。今季を前に、はじき出した数字は９９勝だ。実現すれば、優勝は間違いなし。カープへの愛情がたっぷりと詰まり、鯉党に夢を与えてくれる大予想。夢と希望を胸に、２６年の開幕を迎えよう。いよいよ開幕を迎える。本当に楽しみで仕方ない。こうして勝ち星の予想をするのは恒例となっているけど、わくわく感が止まら