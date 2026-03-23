フジテレビ系トーク番組『ボクらの時代』(毎週日曜7:00〜)が、29日に最終回を迎える。小林聡美毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会は介さずに多彩な話題や事象を取り上げる同番組。2007年4月にスタートし、19年の歴史に幕を下ろす。最終回は、これまでナレーションを担当してきた小林聡美が初登場。市川実日子、片桐はいりとともに、仕事からプライベートまでさまざまな事象を語り合う。後番組は、谷原章