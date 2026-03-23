『ボクらの時代』最終回、ナレーター・小林聡美が初登場 市川実日子、片桐はいりと語る
フジテレビ系トーク番組『ボクらの時代』(毎週日曜7:00〜)が、29日に最終回を迎える。
小林聡美
毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会は介さずに多彩な話題や事象を取り上げる同番組。2007年4月にスタートし、19年の歴史に幕を下ろす。
最終回は、これまでナレーションを担当してきた小林聡美が初登場。市川実日子、片桐はいりとともに、仕事からプライベートまでさまざまな事象を語り合う。
後番組は、谷原章介、伊藤俊介(オズワルド)、鈴木唯アナウンサーが出演する情報番組『SUNDAYブレイク.』となる(29日は7:30スタート)。
(左から)市川実日子、小林聡美、片桐はいり
(C)フジテレビ
小林聡美
毎回さまざまなジャンルで活躍するゲストが集まり、あえて司会は介さずに多彩な話題や事象を取り上げる同番組。2007年4月にスタートし、19年の歴史に幕を下ろす。
最終回は、これまでナレーションを担当してきた小林聡美が初登場。市川実日子、片桐はいりとともに、仕事からプライベートまでさまざまな事象を語り合う。
後番組は、谷原章介、伊藤俊介(オズワルド)、鈴木唯アナウンサーが出演する情報番組『SUNDAYブレイク.』となる(29日は7:30スタート)。
(左から)市川実日子、小林聡美、片桐はいり
(C)フジテレビ