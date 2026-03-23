赤城乳業（埼玉県深谷市）が、2024年に登場し、販売休止となった人気アイス「トッピンぎゅ〜！」を3月24日に復活販売します。【写真】「トッピンぎゅ〜！」の専用冷凍庫が斬新！ビジュアルを公開！クッションにもなっちゃった！同商品は、子どもの頃に「トッピングをたくさん食べたい」と思っていた夢をかなえたアイスで、カラースプレー、チョコソース、ホイップクリーム風アイスがぎゅっと詰め込まれた一品。発売時に、S