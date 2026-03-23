赤城乳業（埼玉県深谷市）が、2024年に登場し、販売休止となった人気アイス「トッピンぎゅ〜！」を3月24日に復活販売します。

【写真】「トッピンぎゅ〜！」の専用冷凍庫が斬新！ ビジュアルを公開！ クッションにもなっちゃった！

同商品は、子どもの頃に「トッピングをたくさん食べたい」と思っていた夢をかなえたアイスで、カラースプレー、チョコソース、ホイップクリーム風アイスがぎゅっと詰め込まれた一品。発売時に、SNSを中心に大きな話題を呼び、当初の販売予測を大きく上回る販売数量となり、商品供給が間に合わず、販売休止となりました。

同商品を開発した担当者は、「社内でこの商品を提案をした際は、『こんな商品売れないのでは』と猛反対されました。しかし、私のように子どものころの夢を詰め込んだアイスにワクワクしてくれる大人はいるはず！ と粘り強く提案し、発売に至りました」と述懐。

再販されることについては、「再販を希望する声や通年販売を求める皆さまの応援のおかげで、『トッピンぎゅ〜！』は今年で発売3年目を迎えることができました。これからも子ども心を持ち続けている大人の皆さまに向けて、『トッピンぎゅ〜！』を通じてワクワク・楽しさをお届けいたします」とコメントしています。

希望小売価格は194円（税込み）です。

「トッピンぎゅ〜！専用冷凍庫＋トッピングステッカー」や「ハンギングチェア＋トッピンぎゅ〜！クッション」などが当たるプレゼントキャンペーンも行われます。