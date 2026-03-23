今さら人に聞けないような“音楽の基本”から、制作の裏側や専門テクニックといった“マニアックな知識”までを掘り下げる『EIGHT-JAM』。3月22日（日）放送の同番組では、数々の音楽トレンドを生み出すヒットメーカー3組が登場。ヒットを生み出す音楽プロデューサーたちの仕事術を徹底解剖した。【映像】異色の経歴を持つ“元歯科医師”のヒットメーカースタジオに登場したのは、Jazzin’ park、ALYSA、Ryosuke “Dr.R” Sakaiの3