読売テレビ・日本テレビ系全国ネット 4 月4日（土）夕方 5 時 30 分より放送となる新アニメ『本好きの下剋上 領主の養女』、ローゼマインとフェルディナンドが『月刊ザテレビジョン』とコラボレーション。特集記事の掲載に加え、コラボを記念した表紙風ビジュアル「レモンに祈りを！」が公開された。＞＞＞ ”表紙風” ビジュアルをチェック！（写真3点）大切な家族や仲間を守るため、領主の養女・ローゼマインとして生きる道を選