大谷は1インチ身長が高く米大リーグ（MLB）の公式サイトで、身長が昨年から変化している選手が複数発見されて話題になっている。ドジャース・大谷翔平投手の身長も昨季から1インチ（約2.5センチ）身長が高くなっていたが、米国のスポーツビジネス関係者がこの背景を指摘した。大谷は昨季、公式プロフィールの身長欄が6フィート3インチ（約192センチ）だったが、今季は6フィート4インチ（約195センチ）に。米データ分析会社「コ