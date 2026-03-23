戦後最大の疑獄事件「ロッキード事件」の渦中にあった右翼の大物・児玉誉士夫（よしお）の邸宅（東京都世田谷区）に、映画俳優が小型飛行機を操縦して突入した。 1976年3月23日、まるで映画のような事件が現実に起きた。それは“特攻”を模した、事実上の自殺攻撃だった。操縦していたのは、映画『野良猫ロック ワイルド・ジャンボ』、『団地妻 昼下りの情事』などに出演していた前野霜一郎（そういちろう）という当時29歳