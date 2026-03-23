中国メディアの環球時報によると、ブラジルのニュースポータルサイト、Brasil 247はこのほど、中国の人工知能（AI）はもはや未来の話ではなく現実のものになっているとする記事を掲載した。記事はまず、中国工業情報化部の李楽成（リー・ラーチョン）部長が、国会に相当する今年の全人代の記者会見で、中国の2025年のAIコア産業規模は1兆2000億元（約27兆6000億円）を超え、関連企業数は6200社余りに上り、国内企業は300種類余りの