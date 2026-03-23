ドジャースが発表米大リーグ・ドジャースは22日（日本時間23日）、キム・ヘソン内野手のマイナー降格を発表した。オープン戦9試合で打率.407だったものの、非情通告に日本ファンは驚きの声をあげた。昨季ドジャースに加入したキム・ヘソンは71試合に出場。打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁だった。ポストシーズンにも出場。ワールドシリーズ制覇の瞬間もグラウンドに立っていた。韓国代表として出場したワールド・ベースボ