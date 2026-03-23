ドジャースが発表

米大リーグ・ドジャースは22日（日本時間23日）、キム・ヘソン内野手のマイナー降格を発表した。オープン戦9試合で打率.407だったものの、非情通告に日本ファンは驚きの声をあげた。

昨季ドジャースに加入したキム・ヘソンは71試合に出場。打率.280、3本塁打、17打点、13盗塁だった。ポストシーズンにも出場。ワールドシリーズ制覇の瞬間もグラウンドに立っていた。

韓国代表として出場したワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では日本戦で同点2ランを放ったが、安打はこの1本だけ。打率.083と苦しんだ。それでもドジャースのオープン戦では打率.407をマーク。二遊間、外野を守れるユーティリティー性もあったが、開幕メジャーはならなかった。

日本時間深夜の非情通告。X上では「不遇なのなんでやろなあ」「とても悲しいけど、また、メジャーでプレーするところを見たい」「えなんでなん？」「さすがにヘソン気の毒」「ほんまに意味分からんて」「ヘソン、マイナー降格マジかー……」「え！？なぜ」などと日本ファンも驚きの声をあげていた。



（THE ANSWER編集部）