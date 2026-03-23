まっしろでふわふわな人気キャラクター『しろたん』が、満を持してアニメ化決定。2026年秋より放送が開始される。ティザービジュアルやティザーPVが公開された。＞＞＞ティザービジュアルやキャラクターをチェック！（写真9点）1999年の誕生以来、たくさんの人に愛されてきたキャラクター『しろたん』。約27年間にわたり親しまれてきた『しろたん』が、このたび、ついにTVアニメ化が決定した。2026年秋よりテレビ朝日にて放送開始