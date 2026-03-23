【しろたん】TVアニメ化決定！ 2026年秋からテレビ朝日で放送開始
まっしろでふわふわな人気キャラクター『しろたん』が、満を持してアニメ化決定。2026年秋より放送が開始される。ティザービジュアルやティザーPVが公開された。
＞＞＞ティザービジュアルやキャラクターをチェック！（写真9点）
1999年の誕生以来、たくさんの人に愛されてきたキャラクター『しろたん』。約27年間にわたり親しまれてきた『しろたん』が、このたび、ついにTVアニメ化が決定した。2026年秋よりテレビ朝日にて放送開始となる。しろたんと、お友だちの ”らっこいぬ” 、 ”しぇる” 、 ”らむね” とのふわふわ大冒険がはじまる。
『しろたん』は、たてごとアザラシをモデルにしたキャラクター。しろたんのふんわりしたフォルムと優しい表情でみんなの心をふわっと包み込み、日本中を癒やし、なごませている。
本作のアニメーション制作は、盤石の布陣。数々の国民的長寿アニメを手掛けるテレビ朝日とシンエイ動画が企画プロデュースを担当。そして、アニメーション制作を担うのは、シンエイ動画グループの《レスプリ》だ。レスプリは、キャラクターの魅力を最大限に引き出すアニメーション制作で高い評価を得ており、多くのキャラクターのファンから絶大な信頼を寄せられている。長年にわたりキャラクターアニメの最前線を走り続けるクリエイターたちが集結し、これまでの『しろたん』を最大限にリスペクトしながら、しろたんたちの世界
を余すところなく映像化していく。
”癒やし” や ”なごみ” だけではなく、しろたんたちの優しくてポジティブな世界には、見ている人たちを励ましてくれるあたたかい魅力がいっぱい。しろたんのお友だち、らっこいぬ、しぇる、らむねも加わり、かわいらしい仲間たちと繰り広げる物語がTVアニメで動き出し、新たな物語が開幕する。
そしてTVアニメ『しろたん』のティザービジュアルが公開。しろたんと、お友だちのらっこいぬ、しぇる、らむねが登場している。
また、TVアニメ『しろたん』公式YouTubeチャンネルがスタート。しろたんとお友だちのワクワクする日常をのぞき見できるティザーPVも公開された。「しゃべって動く」しろたんを、ぜひお楽しみを。
さらに公式YouTubeチャンネルでは、しろたんや番組にまつわる情報動画などが順次公開される。放送開始後はアニメ本編もこちらのチャンネルで配信予定だ。
（C） CREATIVE YOKO/TVアニメ『しろたん』製作委員会
＞＞＞ティザービジュアルやキャラクターをチェック！（写真9点）
1999年の誕生以来、たくさんの人に愛されてきたキャラクター『しろたん』。約27年間にわたり親しまれてきた『しろたん』が、このたび、ついにTVアニメ化が決定した。2026年秋よりテレビ朝日にて放送開始となる。しろたんと、お友だちの ”らっこいぬ” 、 ”しぇる” 、 ”らむね” とのふわふわ大冒険がはじまる。
本作のアニメーション制作は、盤石の布陣。数々の国民的長寿アニメを手掛けるテレビ朝日とシンエイ動画が企画プロデュースを担当。そして、アニメーション制作を担うのは、シンエイ動画グループの《レスプリ》だ。レスプリは、キャラクターの魅力を最大限に引き出すアニメーション制作で高い評価を得ており、多くのキャラクターのファンから絶大な信頼を寄せられている。長年にわたりキャラクターアニメの最前線を走り続けるクリエイターたちが集結し、これまでの『しろたん』を最大限にリスペクトしながら、しろたんたちの世界
を余すところなく映像化していく。
”癒やし” や ”なごみ” だけではなく、しろたんたちの優しくてポジティブな世界には、見ている人たちを励ましてくれるあたたかい魅力がいっぱい。しろたんのお友だち、らっこいぬ、しぇる、らむねも加わり、かわいらしい仲間たちと繰り広げる物語がTVアニメで動き出し、新たな物語が開幕する。
そしてTVアニメ『しろたん』のティザービジュアルが公開。しろたんと、お友だちのらっこいぬ、しぇる、らむねが登場している。
また、TVアニメ『しろたん』公式YouTubeチャンネルがスタート。しろたんとお友だちのワクワクする日常をのぞき見できるティザーPVも公開された。「しゃべって動く」しろたんを、ぜひお楽しみを。
さらに公式YouTubeチャンネルでは、しろたんや番組にまつわる情報動画などが順次公開される。放送開始後はアニメ本編もこちらのチャンネルで配信予定だ。
（C） CREATIVE YOKO/TVアニメ『しろたん』製作委員会
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