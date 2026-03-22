元日本テレビの記者・キャスターで現在はフリーの丸岡いずみが２１日、ブログを更新。８歳長男との旅行で、空港の保安検査所で思わぬハプニングを明かした。「空港で止められたワケは。。」と題してブログを更新。春休みの息子と飛行機で旅行に出かけたが、「保安検査所の金属探知機ゲートでまさかの足止め！『僕！ポケットの中見せてくれるかな？』ズボンのポケットにお気に入りのミニカーを忍ばせていたもよう」と息