岩佐真悠子インタビュー元タレントの岩佐真悠子さん（39）は15歳の時、スカウトされ芸能界に入った。「ミスマガジン2003」グランプリを受賞して以来、グラビアや俳優として活躍する。しかし、コロナ禍の2020年に芸能界を引退。その後、介護の仕事へ転身した。自身のこれまでの歩みを振り返ってもらった。（全3回の第2回）【福嶋剛/ライター】＊＊＊【写真】当時から「美少女」…幼少期、小学、10代の岩佐真悠子。ヤンチャなデ