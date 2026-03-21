3月5日に発売されたニンテンドースイッチ2用ソフト『ぽこ あ ポケモン』。発売からわずか4日間で国内100万本、世界累計で220万本を突破するなど、大ヒットを記録している。【写真】かわいすぎる…ポケモンとの“共存”がテーマの大人気作品「本作の主役はへんしんポケモンの“メタモン”です。メタモンは姿形を自在に操るポケモンですが、このゲームでは人間に変身。プレイヤーは人間に変身したメタモンを操作し、ポケモンたちと