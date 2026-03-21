きょう21日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜深0：28※関西ローカル）は、「人気者とバスツアー！豪華ゲストの貴重トークSP」と題し、これまでの貴重なトークを届ける。かまいたち（濱家隆一、山内健司）が、ゲストの写真を見ながら印象に残ったシーンを振り返る。【写真】チュート徳井、フット岩尾、コカドの「独身芸人バスツアー」「フットボールアワーとドライブ旅」では、フットボールアワーの岩尾