フットボールアワー後藤、かまいたちとの衝撃的な初対面エピソード「バチーンとビンタされた」
きょう21日放送のMBSテレビ『かまいたちの知らんけど』（毎週土曜 深0：28 ※関西ローカル）は、「人気者とバスツアー！豪華ゲストの貴重トークSP」と題し、これまでの貴重なトークを届ける。かまいたち（濱家隆一、山内健司）が、ゲストの写真を見ながら印象に残ったシーンを振り返る。
【写真】チュート徳井、フット岩尾、コカドの「独身芸人バスツアー」
「フットボールアワーとドライブ旅」では、フットボールアワーの岩尾望と後藤輝基をゲストに迎え、かまいたちと後藤の衝撃的な初対面エピソードが明かされる。
後藤は、真正面からにらみをきかせた濱家に「5秒で殺せます」とすごまれたと振り返り、山内には「バチーンとビンタされた」出来事を明かす。
この回の初対面エピソードについて濱家は「冷や汗出た」と苦笑いしつつ、「本当に感動してん、この回」と興奮気味。山内は「決まったときから『緊張するなぁ〜』って言ってた」と当時の濱家の様子を証言する。
このほか、「華のNSC大阪22期生（東京5期）・同期バスツアー」や「NSC11期同期バスツアー」、「独身芸人バスツアー」「やす子とドライブ旅」などを振り返る。
【写真】チュート徳井、フット岩尾、コカドの「独身芸人バスツアー」
「フットボールアワーとドライブ旅」では、フットボールアワーの岩尾望と後藤輝基をゲストに迎え、かまいたちと後藤の衝撃的な初対面エピソードが明かされる。
この回の初対面エピソードについて濱家は「冷や汗出た」と苦笑いしつつ、「本当に感動してん、この回」と興奮気味。山内は「決まったときから『緊張するなぁ〜』って言ってた」と当時の濱家の様子を証言する。
このほか、「華のNSC大阪22期生（東京5期）・同期バスツアー」や「NSC11期同期バスツアー」、「独身芸人バスツアー」「やす子とドライブ旅」などを振り返る。