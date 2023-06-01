◇第98回全国選抜高校野球大会第2日・1回戦 花巻東0―4智弁学園（2026年3月20日甲子園）花巻東のエース左腕・萬谷堅心（3年）が7回0/3を8安打4失点、10奪三振の粘投を見せたが初戦で姿を消した。打線は智弁学園の左腕・杉本の前に3安打に封じられ、佐々木洋監督は「最後まで対応しきれなかった」と悔やんだ。2三振の赤間史弥（3年）は「真っすぐに張っていても伸び上がってきた」と振り返った。主将で4番の古城大翔