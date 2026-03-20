『愛のハイエナ』シリーズ（ABEMA）初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』が3月17日に開催。EE JUMPの元メンバーで、政治家の後藤祐樹（39）が登場し、現在の姿に驚きの声が飛んだ。【画像】39歳になった後藤祐樹（全身あり）刑務所にお世話になった経験のある人たちが登場し、NGなしの塀の中トークをする企画「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」に登場した後藤。2007年の