『愛のハイエナ』シリーズ（ABEMA）初となるリアルイベント『密会 〜口が堅い人しか来ないでください〜 Presented by 愛のハイエナ』が3月17日に開催。EE JUMPの元メンバーで、政治家の後藤祐樹（39）が登場し、現在の姿に驚きの声が飛んだ。

【画像】39歳になった後藤祐樹（全身あり）

刑務所にお世話になった経験のある人たちが登場し、NGなしの塀の中トークをする企画「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」に登場した後藤。2007年の21歳のとき、銅線ケーブルを盗難。強盗傷害罪、窃盗罪などで逮捕され、約5年の塀生活を送った経験を持つ。

さわやかな笑顔を見せ何度も客席に頭を下げながらステージに登場した後藤。「僕が出ないと始まらないので」とほほ笑む後藤に対して、嶋佐は以前からの変化に気づいた様子。「首のタトゥー消しました？！」と尋ねると、後藤は「あ、はい。今はもうキレイに」とまっさらな首筋を見せた。嶋佐は「そんなキレイになるんだ」と驚いた様子。

ちなみに現在の職業は「見てわかる通り、政治家やっています」と明かし、森田は「見てぜんぜんわからへん」とツッコミ。その後は、刑務所での“あるある”やきつかった経験などを赤裸々に語った。