東京・渋谷署でカメラが捉えたのは、2人の中国人の男。ある目的で来日したとみられています。陶文生容疑者（57）と計海純容疑者（43）が中国から成田空港に入国したのは18日。事件は、その翌日に起きました。山手線の優先席付近で手すりにつかまり、左ひじにハンドバッグをかけていた女性。そこに乗り込んできたのが、陶容疑者と計容疑者です。警視庁によりますと、2人は女性のバッグを隠すようにエコバッグをかぶせ、現金4500円な