きょう未明、三重県の新名神高速のトンネルで車など4台が絡む事故がありました。車両火災が発生し、消防によりますと5人が死亡したということです。【映像】燃えて真っ黒に焦げたトラック午前2時20分ごろ新名神高速下り野登トンネルの中で車など4台が絡む事故がありました。消防によりますと、この事故で4台のうち乗用車2台と大型トラックが燃え、火は消し止められましたが5人が死亡したということです。警察は、大型トラ