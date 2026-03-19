卓球の「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は21日、東京都の東洋大学赤羽台キャンパス HELSPO HUB-3アリーナにてプレーオフのセミファイナルが行われる。翌週に行われるファイナルへの切符をかけた一戦となる。注目されるのが、終盤までもつれた女子のファイナル進出をかけた戦い。国際大会で活躍するトップ選手もベンチ入りメンバーに名を連ねており、接戦が予想される。 ■最終盤までもつれた首