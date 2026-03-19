タレントの河中あい（41）が19日、自身のインスタグラムを更新。長女の中学卒業を報告した。元夫で俳優の袴田吉彦（52）も式に参加し、家族で節目を祝ったことを明かしている。【写真】長女を中心に笑顔の袴田吉彦、尾上彰氏、河中あい“家族”ショット公開河中は投稿で「長女が中学を卒業しました」と報告。「本人の希望で父親2人とともに義務教育最後の日を迎えられとても幸せそうでした」と、現在の夫と袴田の2人がそろっ