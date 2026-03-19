袴田吉彦、長女の中学卒業式に参加 元妻・河中あいが報告＆感謝「本人の希望で父親2人とともに」
タレントの河中あい（41）が19日、自身のインスタグラムを更新。長女の中学卒業を報告した。元夫で俳優の袴田吉彦（52）も式に参加し、家族で節目を祝ったことを明かしている。
【写真】長女を中心に笑顔の袴田吉彦、尾上彰氏、河中あい “家族”ショット公開
河中は投稿で「長女が中学を卒業しました」と報告。「本人の希望で父親2人とともに義務教育最後の日を迎えられとても幸せそうでした」と、現在の夫と袴田の2人がそろって門出を見守ったことを伝えた。さらに「この環境を理解し受け入れてくれた夫をはじめ、袴田さんそして奥様、関わってくださったすべての方に感謝の気持ちでいっぱいです」と周囲への思いをつづった。
続けて「卒業おめでとう 高校生活も目一杯楽しんでね！ 母はいつでもあなたの味方です」と長女へエールを送り、母としての温かなメッセージを添えている。
河中は2010年に袴田吉彦と結婚し、2011年2月に第1子となる長女が誕生。2017年9月に離婚した。その後、2019年10月に5歳下の会社社長・尾上彰氏と再婚し、2020年6月に第2子出産を報告している。
【写真】長女を中心に笑顔の袴田吉彦、尾上彰氏、河中あい “家族”ショット公開
河中は投稿で「長女が中学を卒業しました」と報告。「本人の希望で父親2人とともに義務教育最後の日を迎えられとても幸せそうでした」と、現在の夫と袴田の2人がそろって門出を見守ったことを伝えた。さらに「この環境を理解し受け入れてくれた夫をはじめ、袴田さんそして奥様、関わってくださったすべての方に感謝の気持ちでいっぱいです」と周囲への思いをつづった。
続けて「卒業おめでとう 高校生活も目一杯楽しんでね！ 母はいつでもあなたの味方です」と長女へエールを送り、母としての温かなメッセージを添えている。
河中は2010年に袴田吉彦と結婚し、2011年2月に第1子となる長女が誕生。2017年9月に離婚した。その後、2019年10月に5歳下の会社社長・尾上彰氏と再婚し、2020年6月に第2子出産を報告している。