俳優の米倉涼子が主演し、大ヒットを記録した映画『劇場版ドクターＸ FINAL』が、今夜（19日）午後7時からテレビ朝日系で地上波初放送される。一夜限りの3時間のスペシャルオンエアとなり、見逃し配信は実施されない。【画像】2012年放送の『ドクターX』シリーズ1作目の大門未知子本作は、フリーランスの天才外科医・大門未知子の活躍を描き、12年にわたり高い人気を誇ったドラマ『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜』シリーズ