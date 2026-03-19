米倉涼子「大門未知子との最後の時間をお楽しみください！」『劇場版ドクターＸ』今夜地上波初放送 過去名場面の特別映像も公開
俳優の米倉涼子が主演し、大ヒットを記録した映画『劇場版ドクターＸ FINAL』が、今夜（19日）午後7時からテレビ朝日系で地上波初放送される。一夜限りの3時間のスペシャルオンエアとなり、見逃し配信は実施されない。
【画像】2012年放送の『ドクターX』シリーズ1作目の大門未知子
本作は、フリーランスの天才外科医・大門未知子の活躍を描き、12年にわたり高い人気を誇ったドラマ『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜』シリーズの完結編。2024年12月の公開後、観客動員245万人、興行収入32.8億円を突破する大ヒットを記録した。
放送に先立ち、主演の米倉は「劇場にはたくさんの方々に足をお運びいただき、ありがとうございました。今夜こうして木曜夜に帰ってこられることをうれしく思います。『大門未知子』との最後の時間をぜひお楽しみください！」と、コメントを寄せている。
今回の地上波放送では、映画本編に加え、シリーズの歴史を振り返る《特別映像》の同時公開も決定。過去シリーズから厳選した「もう一度見たい名シーン ベスト5」を発表するほか、2024年に逝去し、本作が遺作となった西田敏行さん（蛭間重勝役）の“超絶アドリブシーン”や、亡くなられる9日前に打ち明けていた劇場版にかけた思い、そして、『ドクターX』のラストを飾る特別メッセージも紹介される予定だ。
劇場版には米倉をはじめ、田中圭（森本光役）、内田有紀（城之内博美役）、今田美桜（大間正子役）、勝村政信（加地秀樹役）、鈴木浩介（原守役）、遠藤憲一（海老名敬役）、岸部一徳（神原晶役）、西田さんらおなじみのキャストが集結。さらに、染谷将太がシリーズ史上最大の敵となる新院長・神津比呂人と双子の弟・多可人の一人二役を務め、西畑大吾が東帝大学病院の新入り外科医・東村練役を、綾野剛が未知子の知られざる過去を知る医大生時代の同期・河野明彦役を演じ、物語を大きく動かしていく。
物語は、某国の大統領の命を救うため海外に渡っていた未知子が、かつての同僚の呼びかけで東帝大学病院に戻るところから動き出す。合理化を進める新院長のもとで医療現場は混乱。そんな中、未知子は医師免許剥奪も覚悟した“悪魔のオペ”に挑むことに。失敗しない天才外科医・大門未知子の誕生の秘密や禁断の手術に込められた覚悟が明かされ、感動のラストへと突き進む。
笑いと涙が交錯するシリーズ完結作として話題を呼んだ『劇場版ドクターＸ FINAL』。過去の名場面とともに、地上波でよみがえる“最後の大門未知子”の勇姿に注目が集まりそうだ。
【画像】2012年放送の『ドクターX』シリーズ1作目の大門未知子
本作は、フリーランスの天才外科医・大門未知子の活躍を描き、12年にわたり高い人気を誇ったドラマ『ドクターＸ〜外科医・大門未知子〜』シリーズの完結編。2024年12月の公開後、観客動員245万人、興行収入32.8億円を突破する大ヒットを記録した。
今回の地上波放送では、映画本編に加え、シリーズの歴史を振り返る《特別映像》の同時公開も決定。過去シリーズから厳選した「もう一度見たい名シーン ベスト5」を発表するほか、2024年に逝去し、本作が遺作となった西田敏行さん（蛭間重勝役）の“超絶アドリブシーン”や、亡くなられる9日前に打ち明けていた劇場版にかけた思い、そして、『ドクターX』のラストを飾る特別メッセージも紹介される予定だ。
劇場版には米倉をはじめ、田中圭（森本光役）、内田有紀（城之内博美役）、今田美桜（大間正子役）、勝村政信（加地秀樹役）、鈴木浩介（原守役）、遠藤憲一（海老名敬役）、岸部一徳（神原晶役）、西田さんらおなじみのキャストが集結。さらに、染谷将太がシリーズ史上最大の敵となる新院長・神津比呂人と双子の弟・多可人の一人二役を務め、西畑大吾が東帝大学病院の新入り外科医・東村練役を、綾野剛が未知子の知られざる過去を知る医大生時代の同期・河野明彦役を演じ、物語を大きく動かしていく。
物語は、某国の大統領の命を救うため海外に渡っていた未知子が、かつての同僚の呼びかけで東帝大学病院に戻るところから動き出す。合理化を進める新院長のもとで医療現場は混乱。そんな中、未知子は医師免許剥奪も覚悟した“悪魔のオペ”に挑むことに。失敗しない天才外科医・大門未知子の誕生の秘密や禁断の手術に込められた覚悟が明かされ、感動のラストへと突き進む。
笑いと涙が交錯するシリーズ完結作として話題を呼んだ『劇場版ドクターＸ FINAL』。過去の名場面とともに、地上波でよみがえる“最後の大門未知子”の勇姿に注目が集まりそうだ。