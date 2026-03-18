イラン情勢を巡るガソリン価格の高騰が止まりません。種子島のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリンの価格が17日から29円値上がりし1リットル220円になったところもあります。政府は18日から元売り各社への補助金の支給を始めます。県内のガソリンの価格は、今後どうなっていくのでしょうか。18日、種子島の西之表市のガソリンスタンドを訪ねると…。レギュラーガソリンの価格は1リットル220円。17日から29円