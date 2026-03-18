【第7話】 3月18日 公開 第7話を読む 【拡大画像へ】 小学館は3月18日、原作・桂嶋エイダ氏（小学館ガガガ文庫刊）、キャラクター原案・浜弓場双氏、漫画・広乃あずま氏によるマンガ「ドスケベ催眠術師の子」第7話をやわらかスピリッツにて公開した。 第7話では、真面目に依頼をこなし、クラスでもうまく馴染んでいる真友。そんな彼女のもとにやってきた次の依頼人は、クラスメイト