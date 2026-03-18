BE:FIRST（ビーファースト）の公式Xにて、MANATO（ソウタ）がブランコに乗ったオフショットが公開され、ファンの注目を集めている。 【写真】ブランコに乗ったマナト／マナトの「BE:FIRST ALL DAY」ソロショット【動画】BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」MV ■ブランコに乗るBE:FIRSTマナトのギャップにファン悶絶 BE:FIRSTは、新曲「BE:FIRST ALL DAY」を3月16日に配信リリース。「生涯BE:FIRSTであること」を高