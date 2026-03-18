BE:FIRST（ビーファースト）の公式Xにて、MANATO（ソウタ）がブランコに乗ったオフショットが公開され、ファンの注目を集めている。

【写真】ブランコに乗ったマナト／マナトの「BE:FIRST ALL DAY」ソロショット【動画】BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」MV

■ブランコに乗るBE:FIRSTマナトのギャップにファン悶絶

BE:FIRSTは、新曲「BE:FIRST ALL DAY」を3月16日に配信リリース。「生涯BE:FIRSTであること」を高らかに宣言するHIPHOPナンバーで、コレオグラフはソウタとRhyme（RHT.）が共作している。

オフショットは、レザージャケットを纏い、全身を黒で統一した装いのマナトが両手でしっかりと鎖を掴んでブランコに乗る姿を捉えている。これはMV公開を受けて公開されたもので、YouTubeのコメント欄には「今回はhiphop要素強めのCGやグラフィックに加えて絵文字だったり遊びを入れてるクオリティの高い映像になっているので、ぜひ沢山見てください！」と、マナトからのメッセージが投稿されている。

バッチリとキメた衣装とほんわかとした雰囲気が相反する写真について、SNSでは「ゴリゴリな衣装着てるのに保育士みたい」「いかつい！！のに、かわいい！！」「ギャップ可愛い」「まじでかわいすぎる」「推しのブランコ姿貴重すぎる」「ギャップがすごいｗ」「癒される」「一緒にブランコ乗りたい」「ゴリゴリなのに可愛い」「鎖持つ手が可愛い」「お隣よろしいでしょうか、、」「横顔が美しすぎる」など、たくさんの反響が寄せられている。

■動画：BE:FIRST「BE:FIRST ALL DAY」MV

■写真：BE:FIRSTマナト「BE:FIRST ALL DAY」ソロショット