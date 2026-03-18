法人税など約１億５７００万円を脱税したとして法人税法違反などの罪に問われているインフルエンサーの宮崎麗果こと黒木麗香被告（３８）の初公判が１８日、東京地裁で開かれ、起訴内容を認めた。起訴状によると広告代理業「Ｓｏｌａｒｉｅ（ソラリエ）」の社長を務める黒木被告は、架空の業務委託を計上するなどして２０２１年１月期、２３、２４年１月期に所得約４億９６００万円を隠し、法人税約１億２６００万円を脱税。ま