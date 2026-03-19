元「青汁王子」こと実業家・三崎優太氏（36）が19日に公式X（旧ツイッター）を更新。インフルエンサーの脱税を伝えるネット記事に、自身の顔写真が使用されていた件について言及した。法人税など計約1億5700万円を脱税したとして、法人税法違反などの罪に問われた広告代理業「Solarie（ソラリエ）」（東京都渋谷区）と、社長の黒木麗香被告（38）ら3人の初公判が18日、東京地裁であった。黒木被告は起訴内容を「間違いありませ