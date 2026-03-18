「大和証券Mリーグ2025-26」3月17日の第2試合で、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）が、その圧倒的なビジュアルと圧巻のパフォーマンスで、対局場を完全に自身の「ランウェイ」へと変えてみせた。【映像】岡田紗佳の“異次元スタイル”モデル・タレントとしても八面六臂の活躍を見せる岡田。この日の入場シーンでも、ファンを釘付けにする抜群のプロポーションを披露した。入場口から卓へと向かうその姿は、まさに華やか