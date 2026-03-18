ILLITのIROHAが自分たちの人気楽曲「Almond Chocolate」を歌うコツを明かした。【映像】好きな人に向かって歌ってる時のK-POPアイドル3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。Bチームの課題曲「Almond Chocolate」を巡り、スタジオでは「表現の切り替え」について議論が交わされた。ILLITのIROHAが「『Almond Chocolate』は甘くて可愛い曲なので、自分の持っているカッコいい部分を一旦捨てて、もう本