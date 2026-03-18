ILLITのIROHAが自分たちの人気楽曲「Almond Chocolate」を歌うコツを明かした。

【映像】好きな人に向かって歌ってる時のK-POPアイドル

3月17日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第4話が放送された。

Bチームの課題曲「Almond Chocolate」を巡り、スタジオでは「表現の切り替え」について議論が交わされた。ILLITのIROHAが「『Almond Chocolate』は甘くて可愛い曲なので、自分の持っているカッコいい部分を一旦捨てて、もう本当に好きな人に向かって歌ってるって考えながら、可愛いギャップを見せてあげてほしいなって思ってます」と、本家ならではの極意を伝授。

MOKAも「（「Almond Chocolate」は）どっちかというと日本のアイドルに近い感じかなって思うので、方向性の違う表現力を見せなきゃいけない」と語り、指原莉乃も「方向性の違う表現力を見せなきゃいけないってことか。これからデビューしてどんな曲やるかわからないもんね」と、彼女たちが挑む高いハードルに注目した。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がけるスカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。