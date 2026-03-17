新電元工業株式会社は１７日、昨年の日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）プロテストでトップ合格を果たした伊藤愛華（１８）＝明治安田＝と２月１日付でスポンサー契約を締結したと発表した。伊藤は同社ロゴを右肩口に掲出したウェアを着用し、各トーナメントに出場する。同社は３月１日付で埼玉栄高ゴルフ部ともスポンサー契約を締結した。田中信吉代表取締役社長は「挑戦し続けるアスリートの姿勢は、当社が大切にする“未