新電元工業株式会社は１７日、昨年の日本女子プロゴルフ協会（ＪＬＰＧＡ）プロテストでトップ合格を果たした伊藤愛華（１８）＝明治安田＝と２月１日付でスポンサー契約を締結したと発表した。伊藤は同社ロゴを右肩口に掲出したウェアを着用し、各トーナメントに出場する。同社は３月１日付で埼玉栄高ゴルフ部ともスポンサー契約を締結した。

田中信吉代表取締役社長は「挑戦し続けるアスリートの姿勢は、当社が大切にする“未来を切り拓く力”と共通しています。伊藤選手ならびに埼玉栄高等学校ゴルフ部の成長を全力でサポートするとともに、共に未来へ向かって進むパートナーであることを嬉しく思います」とコメント。伊藤は「このたび、新電元工業様とのスポンサー契約を締結させていただいたことを、大変光栄に思います。また、私の母校である埼玉栄高等学校ゴルフ部に対してもご支援いただけることを、心より嬉しく感じております。支えてくださる皆さまへの感謝の気持ちを常に忘れず、新電元工業様と共にさらなる高みを目指し、挑戦を続けてまいります」とコメントした。

伊藤は国内女子ツアーの出場権をかけた最終予選会で１６位に入り、今季ツアー前半戦の出場権を獲得。新人戦の加賀電子カップでは２位に入った。プロとしてツアー初戦となった今季開幕戦のダイキン・オーキッド・レディースは予選落ちだった。