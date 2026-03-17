日本ハムの新庄剛志監督は１７日、侍ジャパンとしてＷＢＣに参加していた伊藤大海投手に、大会中に送っていたＤＭの内容に言及した。伊藤はＷＢＣ準々決勝のベネズエラ戦で、逆転３ランを被弾。誹謗（ひぼう）中傷も受けた。伊藤に送ったＤＭについて聞かれた指揮官は「アドバイスを僕がして、その内容はちょっと言えないんですけど、アドバイスの仕方がよくなくて…。僕にも責任あるかなってところはありますね」と語った。