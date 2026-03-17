セブン‐イレブン･ジャパンは3月17日、商品政策説明会を幕張メッセ(千葉市美浜区)で行った。2026年度は、レジ横で展開しているホットミールやコーヒーなどの「できたて商品」を、新たなブランドコンセプト「Live‐Meal(ライブミール)」として提案する。また、昼食需要や家庭の食卓での利用を狙った商品などの投入を進める。【写真を見る】「焼きたてセブンカフェベーカリー」や「作りたてセブンカフェスムージー」など、新ブランド