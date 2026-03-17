16日、沖縄・名護市の沖合で船2隻が転覆し、女子生徒と船長の2人が死亡した事故で、亡くなった女子生徒が通っていた学校が17日午前11時ごろから会見を開いています。同志社国際中学校・高等学校・西田喜久夫校長：今回の報に接しまして、驚きと悲しみに耐え難い気持ちでございます。学校は会見で謝罪するとともに、波浪注意報が発表される中での出航について、「船長から言及なく、懸念は示されなかった」とし、「船長に判断を任せ