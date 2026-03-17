25年度の豆腐市場は、長期的には縮小傾向が続いていたものの、直近では横ばいから微増へと転じている。利便性がある小分けタイプや、豆腐バーなど即食できる商品の定着が寄与した。加えて、健康志向や節約志向の高まりも追い風となった。また、価格改定を経て、価格訴求品と付加価値品で消費の二極化が進んでいる。商品別では、豆腐バーや豆腐を使ったスイーツが大きく伸長している。アサヒコ、太子食品工業、さとの雪食品の3社か