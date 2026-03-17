Image: ニトリネット 大掛かりな物干し台を置くならコレ。3月半ばの現在、花粉がツラくて目はカユいし鼻の奥は腫れてて不快。メガネやマスクや薬などで対策しててもキビしいですよね。この時期は洗濯物にも気を使う必要があり、晴天でも室内干しを強いられます。浴室乾燥ができないご家庭は、どこで干すのが正解でしょうか？ その答えはニトリが持っていました。カーテンレールを物干し台に